la Taverne des Pirates salle des fêtes, Saint-Martory (31), 26 novembre 2022, . la Taverne des Pirates Samedi 26 novembre, 19h00 salle des fêtes, Saint-Martory (31)

avec Libertalia salle des fêtes, Saint-Martory (31) 2, Avenue des Pyrénées salle des fêtes, 31360 Saint-Martory, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39526 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Soirée moules-frites et concert celtique flibustier Dans une salle style taverne, avec son bar en bois et ses drapeaux noirs, les pirates du groupe Libertalia vont vous entraîner dans leur monde étrange des corsaires et flibustiers, par des chansons de marins qui sentent bon l’écume. Dans cette taverne, la bière coule à flot et les filles dansent sur les tables. Le folk celtique déchainé du groupe oblige à se déhancher au milieu des dévoreurs de moules, de frites, et les buveurs de vin. Libertalia débarque à Saint-Martory, la fête arrive… Venez déguisés pour participer au festin ! source : événement la Taverne des Pirates publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T19:00:00+01:00

2022-11-26T23:00:00+01:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes, Saint-Martory (31) Adresse 2, Avenue des Pyrénées salle des fêtes, 31360 Saint-Martory, France Age maximum 110 lieuville salle des fêtes, Saint-Martory (31)

