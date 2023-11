Rencontres Naturalistes Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors, 2 décembre 2023, Saint-Martin-en-Vercors.

Saint-Martin-en-Vercors,Drôme

Le groupe LPO Royans Vercors (Ligue protection de la nature et de la biodiversité ) propose les rencontres naturalistes. Sorties naturalistes, conférences débats, grand bal folk..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 23:53:00. .

Salle des fêtes

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Royans Vercors LPO group (Ligue protection de la nature et de la biodiversité – League for the Protection of Nature and Biodiversity) offers naturalist meetings. Naturalist outings, conferences and debates, and a folk ball.

El grupo LPO (Liga para la Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad) de Royans Vercors organiza encuentros naturalistas. Salidas a la naturaleza, debates y un baile folclórico.

Die Gruppe LPO Royans Vercors (Ligue protection de la nature et de la biodiversité ) bietet naturalistische Treffen an. Naturkundliche Ausflüge, Konferenzen, Debatten, großer Bal Folk.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Vercors Drôme