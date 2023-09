CINÉCO : LE CHATEAU SOLITAIRE DANS LE MIROIR – KEIICHI HARA Salle des fêtes Saint-Martin-de-Boubaux, 26 octobre 2023, Saint-Martin-de-Boubaux.

Saint-Martin-de-Boubaux,Lozère

Diffusion du film « Le Chateau solitaire dans le miroir » de Keiichi Hara à la salle polyvalente.

Manga – durée : 01h56 min

Mention : Dès 10 ans (tout public)

Origine : Japon (VF)

Synopsis : Kokoro, une jeune fille en première année de collège, fait….

2023-10-26

Salle des fêtes Salle polyvalente

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie



Screening of Keiichi Hara’s « Le Chateau solitaire dans le miroir » at the Salle polyvalente.

Manga – running time: 01h56 min

Recommended for ages 10 and up (all audiences)

Origin : Japan (VF)

Synopsis: Kokoro, a young girl in her first year of middle school,…

Proyección de la película de Keiichi Hara « Le Chateau solitaire dans le miroir » en la Sala polivalente.

Manga – duración: 01h56 min

Edad: A partir de 10 años (todos los públicos)

Origen: Japón (VF)

Sinopsis: Kokoro, una joven en su primer año de secundaria,…

Ausstrahlung des Films « Das einsame Schloss im Spiegel » von Keiichi Hara in der Mehrzweckhalle.

Manga – Dauer: 01h56 min

Erwähnung: Ab 10 Jahren (alle Altersgruppen)

Herkunft: Japan (VF)

Synopsis: Kokoro, ein Mädchen im ersten Jahr der Mittelschule, macht…

