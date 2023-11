Thé Dansant avec l’orchestre Zanotti music Salle des fêtes Saint-Martial-d’Artenset, 19 novembre 2023, Saint-Martial-d'Artenset.

Saint-Martial-d’Artenset,Dordogne

Thé dansant

Avec l’orchestre Zanotti music : musette et années 70/80 jusqu’à nos jours à 14h30 à la salle des fêtes – 10 € avec boisson et pâtisserie offerte – 06 30 98 59 87.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Salle des fêtes

Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tea dance

With the Zanotti music orchestra: musette and the 70s/80s through to the present day at 2.30 pm in the village hall – 10 ? with drinks and pastries ? 06 30 98 59 87

Baile del té

Con la orquesta de música Zanotti: la musette y los años 70/80 hasta nuestros días a las 14h30 en la sala del pueblo – 10€ con bebidas y bollería ? 06 30 98 59 87

Tanztee

Mit dem Orchester Zanotti music: Musette und die 70er/80er Jahre bis heute um 14.30 Uhr im Festsaal – 10 ? mit Getränk und Gebäck gratis ? 06 30 98 59 87

Mise à jour le 2023-10-30 par Vallée de l’Isle