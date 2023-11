Stage de danse africaine Salle des fêtes Saint-Martial-d’Albarède Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Martial-d'Albarède Stage de danse africaine Salle des fêtes Saint-Martial-d’Albarède, 17 décembre 2023, Saint-Martial-d'Albarède. Saint-Martial-d’Albarède,Dordogne Avec Babacar Mbaye.

Sur réservation..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Martial-d’Albarède 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Babacar Mbaye.

Reservations required. Con Babacar Mbaye.

Sólo con reserva previa. Mit Babacar Mbaye.

