Conférence – La Grande Peste entre mythe et raison Salle des fêtes Saint-Mard-de-Réno, 16 septembre 2023, Saint-Mard-de-Réno.

Saint-Mard-de-Réno,Orne

Conférence sur le thème « La Grand Peste entre mythe et raison », par Martines Gasnier, docteur en histoire du droit.

Organisé par l’association Patrimoine de Saint-Mard.

Entrée libre..

2023-09-16 18:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Salle des fêtes

Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie



Conference on « La Grand Peste entre mythe et raison », by Martines Gasnier, PhD in legal history.

Organized by the Patrimoine de Saint-Mard association.

Free admission.

Conferencia sobre « La Grand Peste entre mythe et raison », a cargo de Martines Gasnier, doctora en Historia del Derecho.

Organizada por la asociación Patrimoine de Saint-Mard.

Entrada gratuita.

Vortrag zum Thema « Die Große Pest zwischen Mythos und Vernunft », von Martines Gasnier, Doktorin der Rechtsgeschichte.

Organisiert von der Vereinigung Patrimoine de Saint-Mard.

Freier Eintritt.

