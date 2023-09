Chemin des artistes Salle des fêtes Saint-Marcel-lès-Valence, 7 octobre 2023, Saint-Marcel-lès-Valence.

Saint-Marcel-lès-Valence,Drôme

« Chemin des artistes… » est une manifestation culturelle proposant au public un circuit de découverte artistique dans le champs des arts plastiques et des arts visuels, sur les 39 communes du territoire participantes à l’événement..

2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-08 18:30:00. .

Salle des fêtes

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Chemin des artistes? is a cultural event offering the public a tour of artistic discovery in the fields of plastic and visual arts, in the 39 towns and villages taking part in the event.

« Chemin des artistes » es un acontecimiento cultural que ofrece al público un recorrido de descubrimiento artístico en los ámbitos de las artes plásticas y visuales, en las 39 ciudades y pueblos de la región que participan en el evento.

der « Weg der Künstler » ist eine kulturelle Veranstaltung, die dem Publikum einen Rundgang durch die 39 teilnehmenden Gemeinden des Territoriums anbietet, um die Kunst der bildenden und visuellen Künste zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-16 par Valence Romans Tourisme