Soirée bières et brasero FC AUTIZE Salle des fêtes Saint-Maixent-de-Beugné, 7 octobre 2023, Saint-Maixent-de-Beugné.

Saint-Maixent-de-Beugné,Deux-Sèvres

Soirée bière et brasero organisée par le FC AUTIZE.

18h/23h brasero, planches apéro, frites, vin et bières.

23/04h soirée dansante avec un groupe de musique.

A la salle des fêtes de St Maixent de Beugné

Contact : Emmanuel VIVIEN 06 80 72 72 11 et Alban GEFFARD 06 08 24 39 80

Tarif : 2€ l’entrée.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Beer and brazier party organized by FC AUTIZE.

18h/23h brazier, aperitif, French fries, wine and beer.

23/04h dance party with live band.

At St Maixent de Beugné village hall

Contact: Emmanuel VIVIEN 06 80 72 72 11 and Alban GEFFARD 06 08 24 39 80

Admission: 2?

Noche de cerveza y brasero organizada por el FC AUTIZE.

de 18.00 a 23.00 h brasería, platos de aperitivo, patatas fritas, vino y cerveza.

23/04h Fiesta de baile con un grupo en directo.

En el ayuntamiento de St Maixent de Beugné

Contacto: Emmanuel VIVIEN 06 80 72 72 11 y Alban GEFFARD 06 08 24 39 80

Entrada: 2?

Bier- und Braseroabend, organisiert vom FC AUTIZE.

18.00/23.00 Uhr Brasero, Aperitifbretter, Pommes frites, Wein und Bier.

23/04h Tanzabend mit einer Musikgruppe.

In der Festhalle von St Maixent de Beugné

Kontakt: Emmanuel VIVIEN 06 80 72 72 11 und Alban GEFFARD 06 08 24 39 80

Preis: 2? der Eintritt

Mise à jour le 2023-09-19 par CC Val de Gâtine