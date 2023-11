Marché des créateurs, artisans et producteurs Salle des fêtes Saint-Maixant, 19 novembre 2023, Saint-Maixant.

Saint-Maixant,Gironde

Pas moins de 25 exposants qui viendront présenter leurs produits : miel, bougies, peinture, bijoux, textile, maroquinerie, décorations de Noël, carterie, alimentaire, etc.

Buvette et restauration sur place toute la journée..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



No fewer than 25 exhibitors will be showcasing their wares: honey, candles, paint, jewelry, textiles, leather goods, Christmas decorations, gifts, food, etc.

Refreshments and food available all day.

Nada menos que 25 expositores mostrarán sus productos: miel, velas, pinturas, joyas, textiles, artículos de cuero, adornos navideños, regalos y alimentos.

Habrá refrescos y comida durante todo el día.

Nicht weniger als 25 Aussteller, die ihre Produkte vorstellen werden: Honig, Kerzen, Malerei, Schmuck, Textilien, Lederwaren, Weihnachtsdekorationen, Karten, Lebensmittel usw.

Den ganzen Tag über gibt es Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT de l’Entre-deux-Mers