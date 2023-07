Découvrez une exposition mêlant différentes techniques artistiques Salle des fêtes Saint-Loup-Lamairé Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Loup-Lamairé Découvrez une exposition mêlant différentes techniques artistiques Salle des fêtes Saint-Loup-Lamairé, 16 septembre 2023, Saint-Loup-Lamairé. Découvrez une exposition mêlant différentes techniques artistiques 16 et 17 septembre Salle des fêtes Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une exposition d’artistes créatifs et inspirants durant les Journées européennes du patrimoine, à la salle des fêtes de Lamairé !

Un évènement original mêlant œuvres artistiques de différentes natures. Salle des fêtes Rue Saint-Léger, 79600 Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

