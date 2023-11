Réunion de prévention santé Salle des fêtes Saint-Loup, 29 novembre 2023, Saint-Loup.

Saint-Loup,Creuse

Réunion de prévention santé : comprendre vos émotions pour mieux les vivre, aminé par Pascale DE ROUCK, consultante en prévention santé.

Entrée gratuite, ouvert à tous..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Loup 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Health prevention meeting: understanding your emotions to live them better, led by Pascale DE ROUCK, health prevention consultant.

Free admission, open to all.

Encuentro de prevención de la salud: comprender sus emociones para vivir mejor con ellas, a cargo de Pascale DE ROUCK, consultora en prevención de la salud.

Entrada gratuita, abierta a todos.

Treffen zur Gesundheitsprävention: Ihre Emotionen verstehen, um sie besser zu leben, unter der Leitung von Pascale DE ROUCK, Beraterin für Gesundheitsprävention.

Freier Eintritt, offen für alle.

