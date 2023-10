VIDE ARMOIRES Salle des fêtes Saint-Léonard Catégories d’Évènement: Saint-Léonard

Vosges VIDE ARMOIRES Salle des fêtes Saint-Léonard, 5 novembre 2023, Saint-Léonard. Saint-Léonard,Vosges Vide-armoires : jouets, linge de maison vêtements adultes et ados décoration de Noël.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 13:00:00. 0 EUR.

Salle des fêtes rue de l’Eglise

Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est



Garage sales: toys, household linen, adult and teen clothing, Christmas decorations. Ventas de garaje: juguetes, ropa de hogar, ropa para adultos y adolescentes, adornos navideños. Flohmärkte: Spielzeug, Haushaltswäsche Kleidung für Erwachsene und Jugendliche Weihnachtsdekoration. Mise à jour le 2023-10-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Saint-Léonard, Vosges Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes rue de l'Eglise Ville Saint-Léonard Departement Vosges Lieu Ville Salle des fêtes Saint-Léonard latitude longitude 48.2150589;6.946445

Salle des fêtes Saint-Léonard Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard/