VIDE LANDAUS Salle des fêtes Saint-Léonard, 1 octobre 2023, Saint-Léonard.

Saint-Léonard,Vosges

Vente de vêtements, chaussures et accessoires de puériculture de la naissance à 8 ans.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 13:00:00. 0 EUR.

Salle des fêtes rue de l’Eglise

Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est



Sale of clothes, shoes and childcare accessories from birth to 8 years.

Venta de ropa, calzado y accesorios de puericultura desde el nacimiento hasta los 8 años.

Verkauf von Kleidung, Schuhen und Kinderpflegezubehör von der Geburt bis zum Alter von 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES