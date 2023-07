Télévintage – Pop Up culturel – Saint-Léonard-de-Noblat (87) Salle des fêtes Saint Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 5 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Télévintage

Samedi 5 août – 18h : début du spectacle

Aurélia Marceau et Béatrice Courette, comédiennes et marionnettistes, proposent un duo loufoque et clownesque aux accents 100% vintage.

Spectacle à partir 7 ans ! Durée 45 minutes.

LIEU : Salle des fêtes de Saint-Léonard-de-Noblat

GRATUIT et Ouvert à toutes et tous

Buvette et petite restauration sur place par l’association Terre en Partage.

Pour plus de renseignement : www.furiosart.com

_____________________________________________________________

C’est samedi soir chez Georgette et Maurice et comme chaque samedi soir, ils invitent dans leur salon leur émission de variétés préférée. La télévision devient la fenêtre de leurs souvenirs, le miroir de leur jeunesse. À l’image des émissions de télévision des années 70-80, où les chanteurs en play-back étaient à l’honneur, réagissant à leur programme télévisé.

Une idée originale de Béatrice Courette

Co-écrit par Béatrice Courette, Aurélia Marceau et Gaël Grandpey

Construction des marionnettes et accessoires : Béatrice Courette

Mise en scène et interprétation : Béatrice Courette et Aurélia Marceau

Ecriture, mixage, voix du présentateur et de Maurice : Gaël Grandpey

_____________________________________________________________

Ce Pop-up est co-organisé par la compagnie Furiosa, la commune de Saint-Léonard-de-Noblat et son ALSH. Avec la complicité du CRAL 87.

