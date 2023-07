Le récital déconcertant de Lulu Bris – Pop Up Culturel – Saint Victurnien (87) Salle des fêtes Saint Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 3 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Le Récital déconcertant de Lulu Bris !

Le jeudi 3 août 2023 à 18h00 – début du spectacle de la Cie Furiosa

Durée : 60 minutes

Concert Rock de chansons sociales pour marmots accompagnés de leurs parents. Marionnette et Musiques Actuelles.

Spectacle familial à partir de 6 ans

LIEU : Salle des fêtes à Saint-Léonard-de-Noblat

GRATUIT et Ouvert à toutes et tous

Buvette et petite restauration sur place par les associations De Fils en Aiguilles et le Judo Club

Pour plus d’informations sur le spectacle : Le récital déconcertant de Lulu Bris

Pour plus de renseignement : www.furiosart.com

_____________________________________________________________

De et avec : Fabienne Muet et Christophe Seval

Mise en scène : Garance Guierre

Technique : Zeb

Costumes et scénographie : Suzanne Veiga Gomes et Isabelle Decoux

Affiche : Isabelle Decoux

Avec le soutien de la DRAC Limousin et de la Région Nouvelle Aquitaine

Coproductions : O’Navio Théâtre, H. Coeur du Bourbonnais et Les Docks SMAC de Cahors

Soutien : CCM de la ville de Limoges

Compagnonnage marionnette : Odradek

Crédit photos : Laurent Lagarde

_____________________________________________________________

Ce Pop-up est co-organisé par la compagnie Furiosa, la commune de Saint-Léonard-de-Noblat et son ALSH. Avec la complicité du CRAL 87.

Salle des fêtes Saint Léonard de Noblat Rue roger Salengro saint Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T18:00:00+02:00 – 2023-08-03T19:00:00+02:00

©Isabelle Decoux