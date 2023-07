Concert « Didier Chapaud » avec MUSIK’ART de Noblat Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat, 9 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Ce grand artiste nous entraine dans son univers onirique au rythme de son électro-pop unique dans nos contrées. Un spectacle autant qu’un concert, Didier nous offrant un son et lumière avec ses projections sur grands écrans et ses lumières illustrant parfaitement chaque tableau de son histoire. Un voyage expérimental au pays d’un artiste rare..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Salle des fêtes

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This great artist draws us into his dreamlike world to the rhythm of his unique electro-pop. A show as much as a concert, Didier offers us a sound and light show, with projections on large screens and lights perfectly illustrating each scene in his story. An experimental journey into the land of a rare artist.

Este gran artista nos adentra en su mundo onírico al ritmo de su electro-pop único. Es tanto un espectáculo como un concierto, Didier nos ofrece un espectáculo de luz y sonido con sus proyecciones en grandes pantallas y luces que ilustran a la perfección cada escena de su historia. Un viaje experimental al país de un artista poco común.

Dieser große Künstler entführt uns in sein Traumuniversum im Rhythmus seines in unseren Breitengraden einzigartigen Elektropops. Didier bietet uns eine Ton- und Lichtschau mit Projektionen auf großen Leinwänden und Lichtern, die jedes Bild seiner Geschichte perfekt illustrieren. Eine experimentelle Reise in das Land eines seltenen Künstlers.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de Noblat