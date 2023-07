Concert « Phase B » avec MUSIK’ART de Noblat Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat, 14 octobre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Le sympathique sextet de Saint-Julien Le Petit vont mettre de l’ambiance avec de la variété (Dutronc, Gainsbourg..) ou du rock (Oasis, Téléphone..), leur répertoire est éclectique et puise dans d’innombrables références..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Salle des fêtes

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The friendly sextet from Saint-Julien Le Petit will set the mood with variety (Dutronc, Gainsbourg…) or rock (Oasis, Téléphone…), their eclectic repertoire drawing on countless references.

Este simpático sexteto de Saint-Julien Le Petit pondrá el ambiente con su repertorio variado (Dutronc, Gainsbourg…) o rockero (Oasis, Téléphone…), ecléctico y con innumerables referencias.

Das sympathische Sextett aus Saint-Julien Le Petit wird mit Varieté (Dutronc, Gainsbourg…) oder Rock (Oasis, Téléphone…) für Stimmung sorgen. Ihr Repertoire ist eklektisch und schöpft aus unzähligen Referenzen.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de Noblat