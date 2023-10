Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle Marché de Noël Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle, 26 novembre 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle. Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne Nombreux exposants, animations, tombola, buvette 9h-17h, salle des fêtes Les Amis des Ecoles 06 48 50 76 26.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Salle des fêtes

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Numerous exhibitors, entertainment, tombola, refreshment bar 9am-5pm, village hall Les Amis des Ecoles 06 48 50 76 26 Numerosos expositores, animación, tómbola, bar de refrescos de 9.00 a 17.00 horas, salón del pueblo Les Amis des Ecoles 06 48 50 76 26 Zahlreiche Aussteller, Animationen, Tombola, Getränkestand 9h-17h, Festsaal Les Amis des Ecoles 06 48 50 76 26

