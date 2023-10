Bal country Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle, 19 novembre 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne

Bal country organisé au profit du téléthon à la salle des fêtes.

Club de Country 07 82 33 06 06.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Salle des fêtes

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Country ball organized in aid of the telethon at the village hall.

Country Club 07 82 33 06 06

Baile de campo organizado a beneficio del telemaratón en la sala del pueblo.

Club de campo 07 82 33 06 06

Country-Ball, der zugunsten des Telethon in der Festhalle organisiert wird.

Country Club 07 82 33 06 06

Mise à jour le 2023-10-17 par Vallée de l’Isle