Soirée Conte Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle, 28 octobre 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne

« Inuk, Contes arctiques » avec la conteuse Dominique Rousseau, accompagnée de sa contrebasse : une exploration du grand nord par les contes Inuits…

Spectacle tout public à partir de 6 ans

20h, salle des fêtes. Gratuit

Bibliothèque : 05 53 80 83 68 (matin) / 05 53 80 65 18 (après-midi).

Salle des fêtes

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Inuk, Contes arctiques » with storyteller Dominique Rousseau, accompanied by her double bass: an exploration of the Far North through Inuit tales…

Show for all ages 6 and up

8pm, salle des fêtes. Free

Library: 05 53 80 83 68 (morning) / 05 53 80 65 18 (afternoon)

« Inuk, Contes arctiques » con la narradora Dominique Rousseau, acompañada por su contrabajo: una exploración del extremo norte a través de los cuentos inuit…

Espectáculo para todas las edades a partir de 6 años

20.00 h, sala del pueblo. Gratis

Biblioteca: 05 53 80 83 68 (mañana) / 05 53 80 65 18 (tarde)

« Inuk, Contes arctiques » mit der Geschichtenerzählerin Dominique Rousseau, begleitet von ihrem Kontrabass: eine Erkundung des hohen Nordens durch die Geschichten der Inuit…

Aufführung für alle Zuschauer ab 6 Jahren

20 Uhr, Festsaal. Kostenlos

Bibliothek: 05 53 80 83 68 (vormittags) / 05 53 80 65 18 (nachmittags)

