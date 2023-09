Repas choucroute Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle Repas choucroute Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle, 14 octobre 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle. Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne Soirée choucroute

19h, salle des fêtes. Sur réservation

Association Sport et Culture pour Tous : 06 23 99 00 96.

Salle des fêtes

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut evening

7pm, salle des fêtes. Reservations required

Association Sport et Culture pour Tous : 06 23 99 00 96 Tarde de chucrut

19.00 h, sala del pueblo. Sólo con reserva

Asociación Deporte y Cultura para Todos: 06 23 99 00 96 Abend mit Sauerkraut

19 Uhr, Festsaal. Auf Reservierung

Verein Sport et Culture pour Tous: 06 23 99 00 96

