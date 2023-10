Soirée Basque Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc, 4 novembre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Les décorés du Travail Saint-Laurent/ Carcans organisent leur soirée basque, animée par Jacques Fillon.

Au menu :

– Sangria

– Poulet basquaise

– Fromage de brebis et sa confiture

– Pâtisserie

-Café, vins rosé et rouge à volonté.

Sur réservation jusqu’au 27/10 auprès de la Mairie de Saint-Laurent. Le règlement sera demandé à cette occasion..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les décorés du Travail Saint-Laurent/ Carcans organize their Basque evening, hosted by Jacques Fillon.

On the menu:

– Sangria

– Basque chicken

– Ewe’s milk cheese and jam

– Pastry

-Coffee, rosé and red wines.

Reservations required until 27/10 at the Mairie de Saint-Laurent. Payment will be requested on this occasion.

Los trabajadores decorados de Saint-Laurent/ Carcans celebran su velada vasca, con Jacques Fillon como anfitrión.

En el menú:

– Sangría

– Pollo a la vasca

– Queso de oveja y mermelada

– Pasteles

-Café y vino rosado y tinto ilimitados.

Reserva obligatoria hasta el 27/10 en el Ayuntamiento de Saint-Laurent. Se solicitará el pago en esta ocasión.

Die Dekorierten der Arbeit Saint-Laurent/ Carcans organisieren ihren baskischen Abend, der von Jacques Fillon moderiert wird.

Auf dem Menüplan stehen:

– Sangria

– Baskisches Huhn

– Schafskäse und Konfitüre

– Gebäck

-Kaffee, Rosé- und Rotwein nach Belieben.

Auf Reservierung bis zum 27.10. beim Rathaus von Saint-Laurent. Die Zahlung wird bei dieser Gelegenheit verlangt.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Médoc-Vignoble