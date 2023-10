Festival Techno Arts Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc, 27 octobre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Le Festival Techno Arts et Jeunes info-Médoc, en collaboration avec la CDC Médoc Coeur de Presqu’île et Unisphères, vous proposent The Gaming Medoc Event.

Au programme : tournoi DBZ et wingammer, VR, flipper, tablettes, consoles,…..

Tout public..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 21:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Festival Techno Arts and Jeunes info-Médoc, in collaboration with the CDC Médoc Coeur de Presqu’île and Unisphères, present The Gaming Medoc Event.

On the program: DBZ and wingammer tournaments, VR, pinball, tablets, consoles,…..

Open to all.

El Festival Techno Arts y Jeunes info-Médoc, en colaboración con el CDC Médoc Coeur de Presqu’île y Unisphères, organizan el evento Gaming Medoc.

En el programa: torneos DBZ y wingammer, VR, pinball, tabletas, consolas, …..

Abierto a todos.

Das Festival Techno Arts und Jeunes info-Médoc, in Zusammenarbeit mit der CDC Médoc Coeur de Presqu’île und Unisphères, bieten Ihnen The Gaming Medoc Event an.

Auf dem Programm: DBZ- und Wingammer-Turnier, VR, Flipper, Tablets, Konsolen,…..

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Médoc-Vignoble