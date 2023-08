Country avec les Crocs Blancs Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc, 7 octobre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Les Crocs Blancs vous invitent à une découverte country, en 2 temps :

– après -midi workshop style catalan de 14h30 à 16h30, puis country de 16h30 à 18h30

– dès 19h, bal country avec playlist

– à 21h, concert des Sailor Step

Buvette et petite restauration sur place.

Réservation possible en septembre..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Crocs Blancs invite you to discover country, in 2 parts:

– afternoon Catalan-style workshop from 2:30 to 4:30 p.m., then country from 4:30 to 6:30 p.m

– at 7pm, country dance with playlist

– 9pm, Sailor Step concert

Refreshments and snacks on site.

Reservations possible in September.

Les Crocs Blancs le invitan a descubrir el country, en 2 partes:

– por la tarde taller de estilo catalán de 14h30 a 16h30, luego country de 16h30 a 18h30

– a partir de las 19 h, baile country con playlist

– 21.00 h: concierto de Sailor Step

Refrescos y tentempiés in situ.

Posibilidad de reservar en septiembre.

Les Crocs Blancs lädt Sie zu einer Country-Entdeckungsreise ein, die aus zwei Teilen besteht:

– nachmittags Workshop im katalanischen Stil von 14.30 bis 16.30 Uhr, danach Country von 16.30 bis 18.30 Uhr

– ab 19 Uhr Country-Tanz mit Playlist

– um 21 Uhr, Konzert der Sailor Step

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Reservierungen sind im September möglich.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Médoc-Vignoble