Ciné passion junior :WISH ASHA ET LA BONNE ÉTOILE Salle des fêtes Saint-Laurent-la-Vallée Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Laurent-la-Vallée Ciné passion junior :WISH ASHA ET LA BONNE ÉTOILE Salle des fêtes Saint-Laurent-la-Vallée, 29 décembre 2023, Saint-Laurent-la-Vallée. Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 16:30:00

fin : 2023-12-29 Ciné: WISH ASHA ET LA BONNE ÉTOILE à St Laurent la Vallée !

Rdv Salle des fêtes le 29/12 à 16h30

tarif adulte 6€, tarif réduit5€, moins de 14 ans 4€, ou carte 5 places 20€

Informations au 05 53 02 64 97.

Ciné: WISH ASHA ET LA BONNE ÉTOILE à St Laurent la Vallée !

Rdv Salle des fêtes le 29/12 à 16h30

tarif adulte 6€, tarif réduit5€, moins de 14 ans 4€, ou carte 5 places 20€

Informations au 05 53 02 64 97

Ciné: WISH ASHA ET LA BONNE ÉTOILE à St Laurent la Vallée !

Rdv Salle des fêtes le 29/12 à 16h30

tarif adulte 6€, tarif réduit5€, moins de 14 ans 4€, ou carte 5 places 20€

Informations au 05 53 02 64 97 .

Salle des fêtes

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Laurent-la-Vallée Autres Code postal 24170 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Saint-Laurent-la-Vallée Departement Dordogne Lieu Ville Salle des fêtes Saint-Laurent-la-Vallée Latitude 44.7503623 Longitude 1.10986912 latitude longitude 44.7503623;1.10986912

Salle des fêtes Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-la-vallee/