Elémentaire : Ciné-Junior à 14 h 30 dès 7 ans

Toni en Famille à 20 h 30.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Elementary: Ciné-Junior at 2:30 p.m., ages 7 and up

Toni en Famille at 8:30 p.m Primaria: Ciné-Junior a las 14.30 h para niños a partir de 7 años

Toni en Famille a las 20.30 h Grundschule: Ciné-Junior um 14:30 Uhr ab 7 Jahren

