Réveillon de la Saint-Sylvestre ACCA salle des fêtes Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Réveillon de la Saint-Sylvestre ACCA salle des fêtes Saint-Laurent-en-Grandvaux, 31 décembre 2023, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:00:00

fin : 2024-01-01 04:00:00 . Repas et soirée dansante avec Loris Even’t Soirée de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes de Fort du Plasne. Au programme : repas et soirée dansante avec Loris Even’t

Soirée sur réservation au06 71 85 12 61. Au menu :

ENTREES

Foie gras, crevettes et terrines de gibier

Demi queue de langouste avec son rie

TROU NORMAND

PLAT

Médaillon de cerf avec son gratin dauphinois

FROMAGES

DESSERT

bûche Boissons : vins et soft à volonté, champagne

Tarif : 100€/pers EUR.

salle des fêtes

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Code postal 39150 Lieu salle des fêtes Adresse salle des fêtes Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura Lieu Ville salle des fêtes Saint-Laurent-en-Grandvaux Latitude 46.6170891 Longitude 5.98821826 latitude longitude 46.6170891;5.98821826

salle des fêtes Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux/