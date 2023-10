Fête du livre recyclé Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce, 10 mars 2024, Saint-Laurent-d'Arce.

Saint-Laurent-d’Arce,Gironde

L’association Lire en Caravane organise sa 1ère fête du livre recyclé.

Il s’agit d’une immense brocante réservée uniquement aux livres d’occasion.

Notre objectif est de faire de cette manifestation un moment festif afin de regrouper le temps d’un dimanche, associations, amis, collègues,… pour exposer leurs livres à revendre (aucune commission ne sera prise sur les ventes).

Diverses animations seront proposées tout au long de la journée avec ateliers de recyclage, bricolage, couture, contes, lectures,… et n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles si vous désirez animer un de ces ateliers. Toutes vos idées seront bienvenues.

Une buvette sera installée et tenue par les membres du Comité de Jumelage du Village, et ce dimanche 10 mars, se tiendra également le marché mensuel de Saint Laurent d’Arce.

Nous vous attendons nombreux, visiteurs, exposants et bénévoles …..

2024-03-10 fin : 2024-03-10 17:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Lire en Caravane association is organizing its 1st recycled book festival.

It’s a huge flea market reserved exclusively for second-hand books.

Our aim is to make this event a festive occasion, bringing together associations, friends and colleagues for a Sunday to display their books for resale (no commission will be taken on sales).

A variety of activities will be on offer throughout the day, including recycling workshops, crafts, sewing, storytelling, readings, etc. Don’t hesitate to join our team of volunteers if you’d like to run one of these workshops. All your ideas are welcome.

A refreshment stall will be set up and run by members of the Village Twinning Committee, and this Sunday, March 10, will also see the monthly market in Saint Laurent d?Arce.

We look forward to seeing many of you, visitors, exhibitors and volunteers….

La asociación Lire en Caravane organiza su 1er festival del libro reciclado.

Se trata de un gran mercadillo reservado exclusivamente a los libros de segunda mano.

Nuestro objetivo es hacer de este evento una ocasión festiva, reuniendo a asociaciones, amigos y colegas durante un domingo para exponer sus libros para la reventa (no se cobrará comisión por las ventas).

A lo largo del día se organizarán diversas actividades: talleres de reciclaje, manualidades, costura, cuentacuentos, lectura… Si quieres organizar uno de estos talleres, no dudes en unirte a nuestro equipo de voluntarios. Todas tus ideas son bienvenidas.

Los miembros del Comité de Hermanamiento de Aldeas instalarán y gestionarán una zona de refrigerios, y el domingo 10 de marzo también se celebrará el mercado mensual de Saint Laurent d’Arce.

Esperamos contar con la presencia de muchos visitantes, expositores y voluntarios.

Der Verein Lire en Caravane organisiert sein erstes Fest für wiederverwertete Bücher.

Es handelt sich um einen riesigen Flohmarkt, der ausschließlich gebrauchten Büchern vorbehalten ist.

Unser Ziel ist es, diese Veranstaltung zu einem festlichen Ereignis zu machen, bei dem Vereine, Freunde, Kollegen usw. an einem Sonntag ihre Bücher zum Weiterverkauf ausstellen (es wird keine Provision auf die Verkäufe erhoben).

Den ganzen Tag über werden verschiedene Animationen angeboten: Recycling-Workshops, Basteln, Nähen, Märchen, Lesungen, … Zögern Sie nicht, sich unserem Team von Freiwilligen anzuschließen, wenn Sie einen dieser Workshops leiten möchten. Alle Ihre Ideen sind willkommen.

Die Mitglieder des Partnerschaftskomitees des Dorfes werden einen Getränkestand einrichten und betreuen. Am Sonntag, den 10. März findet außerdem der Monatsmarkt von Saint Laurent d’Arce statt.

Wir erwarten Sie zahlreich, Besucher, Aussteller und Freiwillige?

Mise à jour le 2023-10-13 par Bourg Cubzaguais Tourisme