Expostion vente Salle des fêtes Saint-Junien, 27 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association ‘Familles rurales » vous invite à son exposition vente, retrouvez-y les objets fabriqués lors de leurs ateliers: peinture sur soie, émail, couture, dentelle, macramé etc… L’entrée est libre et ouvert à tous..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Familles rurales » association invites you to its sales exhibition, featuring items made in their workshops: silk painting, enamel, sewing, lace, macramé etc… Admission is free and open to all.

La asociación « Familles rurales » le invita a su exposición y venta de objetos realizados durante sus talleres: pintura sobre seda, esmalte, costura, encaje, macramé, etc. La entrada es libre y gratuita.

Der Verein « Familles rurales » lädt Sie zu seiner Verkaufsausstellung ein. Hier finden Sie Gegenstände, die in den Workshops hergestellt wurden: Seidenmalerei, Emaille, Nähen, Spitzen, Makramee etc. Der Eintritt ist frei und für alle offen.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Porte Océane du Limousin