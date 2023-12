Spectacle – conférence « Aliénor exagère ! » Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born, 27 janvier 2024, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Fausse conférence tout terrain. Trois spécialistes débattent autour de la vie d’Aliénor d’Aquitaine. Tous les moyens sont bons pour imposer sa version des faits… Un cours d’histoire passionné, drôle et hors normes !

Cette pièce n’est ni une vraie conférence, ni un vrai spectacle. On y apprend des choses sur un personnage qui fait partie du paysage culturel que moi-même je connaissais très mal. Mais au fur et à mesure de la conférence, les pseudo-experts se lâchent et l’humour se débride, le spectateur rit des défauts et travers des conférenciers. On s’aperçoit que l’objectivité revendiquée par les historiens est un leurre. Chacun y va de son interprétation. C’est donc aussi une comédie.

Informations au 05 58 42 80 08.

Tarif : Adulte 10 €, Enfant (12 à 18 ans), étudiant, demandeur d’emploi 5 €.

Salle des fêtes

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



