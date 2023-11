Réveillon de la St Sylvestre Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born, 31 décembre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Repas et soirée dansante animée par Jacky Dumartin (musette, années 80, disco).

Menu :

Soupe de Champagne, ses toasts et ses tapas

Foie gras aux pommes caramélisées

Filet de loup sauce dieppoise

Trou landais

Filet de bœuf, pommes grenaises, fagot haricots

Salade, fromage

Dessert

Vin, café, coupe de champagne, soupe à l’oignon.

Tarif : 65€/personne pour les adhérents à l’amicale des Tustem Hardits; 75 €/personne pour les non adhérents.

Sur inscription au 06 32 51 31 27..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . .

Salle des fêtes

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dinner and dance party hosted by Jacky Dumartin (musette, 80s, disco).

Menu:

Champagne soup with toast and tapas

Foie gras with caramelized apples

Filet of bass with Dieppoise sauce

Trou landais

Beef fillet, pommes grenaises, fagot beans

Salad, cheese

Dessert

Wine, coffee, glass of champagne, onion soup.

Price: 65 ?/person for members of the Amicale des Tustem Hardits; 75 ?/person for non-members.

Registration on 06 32 51 31 27.

Cena y baile con Jacky Dumartin (musette, 80s, disco).

Menú :

Sopa de champán con tostadas y tapas

Foie gras con manzanas caramelizadas

Filete de lubina con salsa Dieppoise

Trou landais

Filete de ternera con pommes grenaises y judías

Ensalada y queso

Postre

Vino, café, copa de champán, sopa de cebolla.

Precio: 65 euros/persona para los miembros de la Amicale des Tustem Hardits; 75 euros/persona para los no miembros.

Para reservar, llame al 06 32 51 31 27.

Essen und Tanzabend unter der Leitung von Jacky Dumartin (Musette, 80er Jahre, Disco).

Menü:

Champagnersuppe mit Toast und Tapas

Foie gras mit karamellisierten Äpfeln

Wolfsfilet mit Sauce Dieppoise

Trou landais

Rinderfilet, Grenaises-Kartoffeln, Bohnenbündel

Salat, Käse

Dessert

Wein, Kaffee, ein Glas Champagner, Zwiebelsuppe.

Preis: 65 Personen für Mitglieder des Freundeskreises der Tustem Hardits; 75 Personen für Nichtmitglieder.

Anmeldung unter 06 32 51 31 27.

