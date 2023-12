Spectacle de Noël « Le Père Noël a été kidnappé » Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born, 17 décembre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 16:00:00

C’est bientôt Noël ! Sur la place du village Mino tombe sur une drôle de lettre : on a kidnappé le Père Noël. Comme le commissaire Pierre n’y entend rien, Mino mène l’enquête. Avec l’aide de sa copine Mathilde et de Simon, l’astronome farfelu, va t-il parvenir à libérer le Père Noël à temps pour qu’il fasse sa tournée ?

Spectacle tout public dès 5 ans.

Gratuit..

EUR.

Salle des fêtes

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Côte Landes Nature Tourisme