Soirée espagnole Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born, 18 novembre 2023, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born,Landes

Menu adulte 15 € : paëlla, dessert, café

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) 8 €

Boissons non comprises.

Inscription au plus tard le 10 novembre au 06 84 77 22 44 ou 06 13 62 84 99.

Possibilité de prendre à emporter.

Animation par Music Night..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:30:00. .

Salle des fêtes

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Adult menu 15 ? paëlla, dessert, coffee

Children’s menu (up to 12 years) 8 ?

Drinks not included.

Registration by November 10 at the latest on 06 84 77 22 44 or 06 13 62 84 99.

Takeaway available.

Entertainment by Music Night.

Menú adulto 15 ? paella, postre, café

Menú infantil (hasta 12 años) 8€

Bebidas no incluidas.

Inscripciones como muy tarde el 10 de noviembre en el 06 84 77 22 44 o en el 06 13 62 84 99.

Comida para llevar disponible.

Animación a cargo de Music Night.

Menü für Erwachsene 15 ? : Paella, Dessert, Kaffee

Kindermenü (bis 12 Jahre) 8 ?

Getränke nicht inbegriffen.

Anmeldung bis spätestens 10. November unter 06 84 77 22 44 oder 06 13 62 84 99.

Es besteht die Möglichkeit, etwas mitzunehmen.

Unterhaltung durch Music Night.

