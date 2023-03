Bal folk Fête de la musique trad Scène ouverte Salle des fêtes, Saint-Julien-de-Chédon (41)

Bal folk Fête de la musique trad Scène ouverte
Samedi 17 juin, 21h00
Salle des fêtes, Saint-Julien-de-Chédon (41)
gratuit

La Gambère souhaite encourager les musiciens de trad qui voudraient jouer pour le plaisir ou pour se faire connaitre. Nous proposons une scène ouverte pour faire danser le public dans la salle des fêtes de St Julien de Chédon à l'occasion de la Fête de la Musique. Les musiciens intéressés en solo, duo, trio… amateurs ou plus expérimentés pour quelques morceaux ou plus….. peuvent prendre des informations et s'inscrire par mail ou en appelant au 06 37 07 87 47. Repas et boissons offertes pour eux. L'entrée sera gratuite car dans le cadre de la fête de la musique. Une buvette sera mise en place pour se déhaltérer et passer une bonne soirée !

Salle des fêtes, Saint-Julien-de-Chédon (41)
23, Rue de la Mairie
41400 Saint-Julien-de-Chédon, France

