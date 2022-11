Stage de Bourrées 2t et 3t du Berry avec Grégory Jolivet Salle des fêtes, Saint-Julien-de-Chédon (41)

Stage de Bourrées 2t et 3t du Berry avec Grégory Jolivet
Samedi 3 décembre, 15h00
Salle des fêtes, Saint-Julien-de-Chédon (41)

15€ stage avec bal /10€ adhérent

avec Grégory Jolivet Salle des fêtes, Saint-Julien-de-Chédon (41) 23, Rue de la Mairie Salle des fêtes, 41400 Saint-Julien-de-Chédon, France [{« link »: « mailto:lagambere@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39410 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’atelier de danse du lundi de la Gambère vous propose une formule avec un stage spécifique pour compléter l’apprentissage des danses. Un 1er stage régional sur un type de danse: les Bourrées du Berry. Stage de Bourrées 2t et 3t du répertoire traditionnel du Berry accompagné par Grégory Jolivet, proposé par la Gambère et animé par Julie Withier. Programme : – Stage de 15h à 19h: pour des danseurs sachant déjà le pas de la bourrée mais qui veulent se perfectionner dans le pas, être plus précis dans les figures, faire la différence entre bourrée 2temps et 3 temps…. mais aussi découvrir/redécouvrir/explorer/partager les différentes formes et chorégraphies du répertoire traditionnel des bourrées du Berry pour avoir un éventail plus riche pour danser des bourrées en bal. Bourrées envisagées : à 2, à 3, à 4 et collectives comme la bourrée droite du pays fort, la grande pastourelle, la Sole ou l’Etoile. – 20h30: « Veillée berrichonne » avec Bal trad de Grégory Jolivet sur un répertoire traditionnel et des danses de bal folk + Boeuf pour musiciens passionnés et enthousiastes (apportez vos instruments !) Pour des raisons d’organisation, l’inscription au stage par téléphone ou mail est conseillée (pas obligatoire, on vous accueille à bras ouverts !). Stage+bal 15€ tarif adhérent 10€ Stage seul 10€ tarif adhérent 5€ Bal seul 8€ tarif adhérent 7€ Si vous voulez adhérer le jour du stage pour soutenir notre association et bénéficier de réductions pour les autres évènements, pour 20€ vous pouvez prendre votre adhésion à 10€ et faire le stage+bal à 10€ ! Informations et réservations : lagambere@gmail.com ou au 06 37 07 87 47 source : événement Stage de Bourrées 2t et 3t du Berry avec Grégory Jolivet publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T15:00:00+01:00

2022-12-04T00:00:00+01:00

