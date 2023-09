Randonnée gourmande Salle des fêtes Saint-Jory-las-Bloux, 1 octobre 2023, Saint-Jory-las-Bloux.

Saint-Jory-las-Bloux,Dordogne

Enfance Action invite à randonner sur la boucle du vélo rail (7km), suivie d’un repas à la salle des fêtes.

Randonnée seule 5€ / randonnée + repas 17€.

Réservation avant le 27 septembre..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Salle des fêtes

Saint-Jory-las-Bloux 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Enfance Action invites you to hike a 7km loop of the vélo rail, followed by a meal at the salle des fêtes.

Ride only 5? / ride + meal 17?

Reservations by September 27.

Enfance Action le invita a participar en un recorrido de 7 km en bicicleta y carril, seguido de una comida en la sala del pueblo.

Sólo caminata 5? / caminata + comida 17?

Las reservas deben hacerse antes del 27 de septiembre.

Enfance Action lädt zu einer Wanderung auf der « vélo rail »-Schleife (7 km) mit anschließendem Essen in der Festhalle ein.

Wanderung allein 5 ? / Wanderung + Essen 17 ?

Reservierung bis zum 27. September.

