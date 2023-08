Soirée paëlla Salle des fêtes Saint-Jean-de-Duras, 23 septembre 2023, Saint-Jean-de-Duras.

Saint-Jean-de-Duras,Lot-et-Garonne

Soirée paëlla avec apéritif, jambon melon, paëlla, fromage, dessert, café et vins compris.

Apportez vos couverts complets.

Inscription jusqu’au 18 septembre..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Jean-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Paëlla evening with aperitif, melon ham, paëlla, cheese, dessert, coffee and wine included.

Bring your own cutlery.

Registration until September 18.

Velada de paëlla con aperitivo, jamón y melón, paëlla, queso, postre, café y vino incluidos.

Traiga sus propios cubiertos.

Fecha límite de inscripción: 18 de septiembre.

Paella-Abend mit Aperitif, Melonenschinken, Paella, Käse, Dessert, Kaffee und Wein inklusive.

Bringen Sie Ihr vollständiges Besteck mit.

Anmeldung bis zum 18. September.

