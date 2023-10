Bal Folk salle des fêtes, Saint Jean d’Angely (17) Bal Folk salle des fêtes, Saint Jean d’Angely (17), 21 octobre 2023, . Bal Folk Samedi 21 octobre, 20h30 salle des fêtes, Saint Jean d’Angely (17) 6€ Stage découverte de 17h à 18h Bal traditionnel avec deux groupes TRADIVIOC ET BAL-US-TRAD à partir de 20h30 Salle des Fêtes de La Vergne 17400 source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad salle des fêtes, Saint Jean d’Angely (17) 11,rue jacques colas

salle des fêtes, 17400 Saint Jean d’Angely, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45610 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-22T00:30:00+02:00

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-22T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle des fêtes, Saint Jean d'Angely (17) Adresse 11,rue jacques colas salle des fêtes, 17400 Saint Jean d'Angely, France Age max 110 Lieu Ville salle des fêtes, Saint Jean d'Angely (17) latitude longitude 45.939631;-0.50698

salle des fêtes, Saint Jean d'Angely (17) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//