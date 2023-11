Concert – dB winter fest Salle des fêtes Saint-Hilaire-le-Châtel, 16 décembre 2023, Saint-Hilaire-le-Châtel.

Saint-Hilaire-le-Châtel,Orne

dB winter fest organisé par Décibelles association. Apéritif dès 19h, suivi de concerts avec les groupes : La Dent Noire, Mr tono, Bandersnatch, Cyphre.

Du rock, de la bière, de la soupe et des sandwichs !.

2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Salle des fêtes

Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie



dB winter fest organized by Décibelles association. Aperitif from 7pm, followed by concerts with the bands: La Dent Noire, Mr tono, Bandersnatch, Cyphre.

Rock, beer, soup and sandwiches!

dB fiesta de invierno organizada por la asociación Décibelles. Aperitivo a partir de las 19h, seguido de conciertos de los grupos : La Dent Noire, Mr tono, Bandersnatch, Cyphre.

Rock, cerveza, sopa y bocadillos

dB winter fest organisiert von Décibelles association. Aperitif ab 19 Uhr, gefolgt von Konzerten mit den Gruppen : La Dent Noire, Mr tono, Bandersnatch, Cyphre.

Rock, Bier, Suppe und Sandwiches!

Mise à jour le 2023-11-16 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE