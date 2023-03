Bal folk salle des Fêtes, Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Bal folk salle des Fêtes, Saint-Hilaire-de-Riez (85), 19 mars 2023, . Bal folk Dimanche 19 mars, 15h00 salle des Fêtes, Saint-Hilaire-de-Riez (85) 8 Bal Folk le 19 mars 2023 à 15 heures 00, à la salle de la Baritaudière à Saint Hilaire de Riez -85- , animé par les Canards Sauvages et la Boîte à Sion. bal organisé par le groupe musical « la Boîte à Sion » et l’association « la Mouvante » de Notre Dame de Riez. Entrée 08 euros. goûters et boissons offerts. source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad salle des Fêtes, Saint-Hilaire-de-Riez (85) 2, Rue des Pins salle des Fêtes, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41543 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

