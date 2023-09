Émoi Culturel : « Imagine » – Les Vice Versa Salle des Fêtes Saint-Gor, 14 octobre 2023, Saint-Gor.

Saint-Gor,Landes

Imagine, c’est une vraie performance physique et humoristique, où se mêlent bruitages, danse, chant, mime et stand-up !

2 garçons de café décident, en plein service, de changer de vie et de réaliser leur rêve le plus cher : celui de créer leur propore spectacle pour un jour lejouer à Broadway..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:30:00. EUR.

Salle des Fêtes

Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Imagine is a real physical and humorous performance, combining sound effects, dance, song, mime and stand-up!

2 waiters in the middle of a shift decide to change their lives and realize their dearest dream: to create their own show and one day perform it on Broadway.

Imagine es un espectáculo realmente físico y lleno de humor, que combina efectos de sonido, danza, canciones, mimo y monólogos

2 camareros en mitad de un turno deciden cambiar sus vidas y cumplir su sueño más querido: crear su propio espectáculo y representarlo algún día en Broadway.

Imagine ist eine echte körperliche und humorvolle Performance, bei der Geräusche, Tanz, Gesang, Pantomime und Stand-up-Comedy miteinander verschmelzen

zwei Kellner beschließen, ihr Leben zu ändern und ihren größten Traum zu verwirklichen: ihre eigene Show zu kreieren, um eines Tages am Broadway aufzutreten.

