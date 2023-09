Apéro-concert: The Soul Family Salle des Fêtes Saint Géry-Vers, 23 septembre 2023, Saint Géry-Vers.

Saint Géry-Vers,Lot

Voilà de quoi passer une bonne soirée le samedi 23 septembre : The Soul Family.

Une soirée organisée par Lafa Brique.

Rendez-vous à 19H30 à la salle des fêtes de St Géry.

Apéro concert suivi d’un karaoké. Repas partagé et buvette sur place..

2023-09-23 19:30:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Salle des Fêtes

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie



Here’s what you need for a great evening on Saturday September 23: The Soul Family.

Organized by Lafa Brique.

Rendezvous at 7.30pm at the St Géry village hall.

Aperitif concert followed by karaoke. Shared meal and refreshments on site.

Esto es lo que necesitas para pasar una gran noche el sábado 23 de septiembre: The Soul Family.

Organizado por Lafa Brique.

Encuentro a las 19.30 h en la sala de fiestas de St Géry.

Concierto de aperitivo seguido de karaoke. Comida compartida y refrescos disponibles.

Hier ist etwas für einen schönen Abend am Samstag, den 23. September: The Soul Family.

Der Abend wird von Lafa Brique organisiert.

Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im Festsaal von St Géry.

Aperitif-Konzert mit anschließendem Karaoke. Gemeinsames Essen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Cahors – Vallée du Lot