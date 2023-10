Soirée jeux Salle des fêtes Saint-Gervais-sur-Roubion, 24 novembre 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Saint-Gervais-sur-Roubion,Drôme

Une soirée jeux de société vous attend!.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Salle des fêtes

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An evening of board games awaits you!

¡Te espera una tarde de juegos de mesa!

Ein Abend mit Gesellschaftsspielen wartet auf Sie!

Mise à jour le 2023-10-21 par Montélimar Tourisme Agglomération