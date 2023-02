Star bal folk Emily Bowden & Cédric Martin salle des fêtes, Saint-Germain-le-Gaillard (28), 18 mars 2023, .

Star bal folk Emily Bowden & Cédric Martin Samedi 18 mars, 21h00 salle des fêtes, Saint-Germain-le-Gaillard (28)

12

organisé par Les Gaillards de St Germain et Mond’Prod

salle des fêtes, Saint-Germain-le-Gaillard (28) 6, Rue de la Charentonne salle des fêtes, 28190 Saint-Germain-le-Gaillard, France [{“data”: {“author”: “Emily & The Simons”, “cache_age”: 86400, “description”: “Debut album “Firelight”” available at http://emilyandthesimons.com and https://emilyandthesimons.bandcamp.com/album/firelightnnMelody composition: Emily BowdennArrangement: Emily Bowden, Simon Dumpleton & Simon LaffineurnSound & video: Simon Dumpleton””, “”type””: “”video””, “”title””: “”Emily & The Simons – The Cockerel””, “”thumbnail_url””: “”https://i.ytimg.com/vi/VO4ZM0bcDqY/maxresdefault.jpg””, “”version””: “”1.0″”, “”url””: “”https://www.youtube.com/watch?v=VO4ZM0bcDqY””, “”thumbnail_height””: 720, “”author_url””: “”https://www.youtube.com/channel/UCTg3LV1CPD9dXW9qDd7eSEA””, “”thumbnail_width””: 1280, “”options””: {“”_end””: {“”label””: “”End on””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_start””: {“”label””: “”Start from””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_cc_load_policy””: {“”label””: “”Closed captions””, “”value””: false}, “”click_to_play””: {“”label””: “”Hold load & play until clicked””, “”value””: false}}, “”html””: “”

BAL FOLK à 21havec Emily Bowden et Cédric Martin Vous ne connaissez pas le bal folk?Les danses simples et accessibles à tous seront expliquées pendant le bal si besoinLe bal folk c’est des danses collectives, des danses de couple Voici par exemple l’ambiance et avec à la musique Emily Bowden https://www.youtube.com/watch?v=VO4ZM0bcDqY BAL 12€gratuit pour les – de 16 ansUne boisson offerte pour les adhérents de l’association LES GAILLARDS DE SAINT GERMAIN5€ l’adhésion par famille RESERVATION https://www.helloasso.com/associations/les-gaillards-de-saint-germain/evenements/bal-folk Il y aura aussi la moitié des places disponibles le soir même Buvette sur place Evènement co-organisé par les associations LES GAILLARDS DE ST GERMAIN et MOND’PROD et le soutien de la commune de St Germain Le Gaillard source : événement Star bal folk Emily Bowden & Cédric Martin publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:00:00+01:00

2023-03-19T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes, Saint-Germain-le-Gaillard (28) Adresse 6, Rue de la Charentonne salle des fêtes, 28190 Saint-Germain-le-Gaillard, France Age maximum 110 lieuville salle des fêtes, Saint-Germain-le-Gaillard (28)

salle des fêtes, Saint-Germain-le-Gaillard (28) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//