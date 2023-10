SOMMEIL ET SENIORS : une histoire à dormir debout Salle des fêtes Saint-Germain-la-Ville Catégories d’Évènement: Marne

SOMMEIL ET SENIORS : une histoire à dormir debout
Vendredi 27 octobre, 14h00
Salle des fêtes

Après 50 ans, le sommeil prend des rides au fil des années. Outre le vieillissement normal, le sommeil est susceptible d'être modifié par de multiples facteurs, maladies, médicaments, modifications du rythme de vie, perte des repères sociaux… Quand des troubles du sommeil apparaissent avec l'âge, il faut comprendre ce qu'il se passe car bien dormir est primordial pour garder une bonne santé.

Avec le soutien financier du Conseil Départemental de la Marne, la Mutualité Sociale Agricole Marne-Ardennes-Meuse et l'Association de Santé d'Education et de Prévention sur les Territoires de Champagne Ardenne vous invitent à participer au débat théâtral « Mes nuits sont trop courtes » suivi de l'intervention du Dr Eric Kariger, gériatre, Salle des fêtes ST GERMAIN LA VILLE

Saint-Germain-la-Ville 51240 Marne Grand Est

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

Prévention santé Seniors

