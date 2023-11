REPAS POUR LE TÉLÉTHON – FOYER RURAL DE SAINT GERMAIN DU TEIL Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil, 2 décembre 2023, Saint-Germain-du-Teil.

Saint-Germain-du-Teil,Lozère

Repas du comité des fêtes de Saint-Germain-du-Teil en faveur du Téléthon à 19h30 à la salle des fêtes du village.

Au menu : Choicroute, fromage, dessert, café et vin compris.

Réservations au 06 45 55 62 18….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie



Meal organized by the Saint-Germain-du-Teil village committee in aid of the Telethon at 7.30pm in the village hall.

Menu: Choicroute, cheese, dessert, coffee and wine included.

Reservations on 06 45 55 62 18…

Comida organizada por el comité del pueblo de Saint-Germain-du-Teil a beneficio del Teletón a las 19.30 h en la sala del pueblo.

Menú a elegir, queso, postre, café y vino incluidos.

Reservas en el 06 45 55 62 18…

Essen des Festkomitees von Saint-Germain-du-Teil zugunsten des Telethon um 19:30 Uhr im Festsaal des Dorfes.

Auf dem Menü: Choicroute, Käse, Dessert, Kaffee und Wein inklusive.

Reservierungen unter 06 45 55 62 18…

Mise à jour le 2023-11-24 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn