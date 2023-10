Repas dansant à Saint-Germain-d’Esteuil Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil, 18 novembre 2023, Saint-Germain-d'Esteuil.

Saint-Germain-d’Esteuil,Gironde

Le comité des Fêtes organise un dîner dansant à la salle des fêtes.

Au menu : bière et ses amuses bouches ; cornet de jambon à la macédoine ; ribbs accompagné de son risotto ; crumble aux pommes et café.

Merci de ramener vos couverts, assiettes et verres.

Ambiance et animation assurées par un DJ.

Sur inscription jusqu’au 12 novembre. Le règlement sera demandé à cette occasion..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes is organizing a dinner-dance at the Salle des Fêtes.

On the menu: beer and appetizers; cornet de jambon à la macédoine; ribbs with risotto; apple crumble and coffee.

Please bring your cutlery, plates and glasses.

DJ entertainment.

Registration required by November 12. Payment will be requested on this occasion.

El Comité de Fiestas organiza una cena con baile en la Sala de Fiestas.

En el menú: cerveza y aperitivos; cornet de jambon à la macédoine; costillas con risotto; crumble de manzana y café.

Se ruega traer cubiertos, platos y vasos.

Animación a cargo de un DJ.

Inscripción obligatoria antes del 12 de noviembre. Se solicitará el pago en ese momento.

Das Festkomitee organisiert ein Tanzdinner im Festsaal.

Auf dem Menü stehen: Bier und Amuse Bouches; Schinkenhörnchen mit Macedonia; Ribbs mit Risotto; Apfelstreusel und Kaffee.

Bitte bringen Sie Ihr Besteck, Teller und Gläser mit.

Für Stimmung und Unterhaltung sorgt ein DJ.

Anmeldung bis zum 12. November erforderlich. Die Zahlung wird bei dieser Gelegenheit verlangt.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Médoc-Vignoble