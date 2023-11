« Ballons et avions dans le Perche » – Conférence Salle des fêtes Saint-Germain-des-Grois, 18 novembre 2023, Saint-Germain-des-Grois.

Saint-Germain-des-Grois,Orne

L’Association Saint-Germain-des Grois-Patrimoine présente une conférence « Ballons et avions dans le Perche » animée par Gwenaëlle Hamelin.

Pratique : à la salle des fêtes – entrée libre..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie



The Association Saint-Germain-des Grois-Patrimoine presents a lecture on « Balloons and planes in the Perche » by Gwenaëlle Hamelin.

Practical: at the salle des fêtes – free admission.

La Asociación Saint-Germain-des Grois-Patrimoine presenta una conferencia titulada « Globos y aviones en el Perche », impartida por Gwenaëlle Hamelin.

Práctico: en la sala del pueblo – entrada libre.

Der Verein Saint-Germain-des Grois-Patrimoine präsentiert einen Vortrag « Ballons und Flugzeuge in der Perche », der von Gwenaëlle Hamelin moderiert wird.

Praktische Informationen: im Festsaal – freier Eintritt.

