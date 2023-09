CINÉCO : THE OLD OAK – KEN LOACH Salle des fêtes Saint-Germain-de-Calberte, 9 décembre 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Diffusion du film « The Old Oak » de Ken Loach à 20h30 à la salle polyvalente.

Drame social – durée : 01h50 min

Origine : Royaume Uni (VF)

Synopsis :

TJ Ballantyne est le propriétaire du « Old Oak », un pub qui est menacé de fermeture après l’arrivée de….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle des fêtes Salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Screening of Ken Loach’s « The Old Oak » at 8:30pm in the Salle Polyvalente.

Social drama – running time: 01h50 min

Origin : United Kingdom (VF)

Synopsis:

TJ Ballantyne is the landlord of The Old Oak, a pub threatened with closure after the arrival of…

Proyección de la película « The Old Oak » de Ken Loach a las 20h30 en la Sala Polivalente.

Drama social – duración: 01h50 min

Origen : Reino Unido (VF)

Sinopsis:

TJ Ballantyne es el propietario de The Old Oak, un pub amenazado de cierre tras la llegada de…

Ausstrahlung des Films « The Old Oak » von Ken Loach um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Sozialdrama – Dauer: 01h50 min

Herkunft: Vereinigtes Königreich (VF)

Synopsis:

TJ Ballantyne ist der Besitzer des « Old Oak », einem Pub, dem die Schließung droht, nachdem…

Mise à jour le 2023-09-22 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère