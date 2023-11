Quine Salle des fêtes Saint-Georges-Blancaneix, 9 décembre 2023, Saint-Georges-Blancaneix.

Saint-Georges-Blancaneix,Dordogne

Le Comité des fêtes et la Société de chasse organisent une quine en décembre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Georges-Blancaneix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes and the Société de chasse are organizing a quine in December.

El Comité des fêtes y la Société de chasse organizan una quine en diciembre.

Das Festkomitee und die Jagdgesellschaft organisieren im Dezember eine Quine.

Mise à jour le 2023-11-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides